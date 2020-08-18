Голлівудського актора Міккі Рурка поховають в Україні

Відомого голлівудського актора, зірку фільму "Дев'ять із половиною тижнів" Міккі Рурка після смерті поховають в селі Загірці Хмельницької області.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Гула. Так, в Україну прилетів помічник знаменитості Дмитро Корнійчук, щоб обрати місце на кладовищі в Загірцях для Рурка.

"Як умру, то поховайте мене в Україні. Пам'ятаєте історію про Міккі Рурка, який побажав бути похованим в маленькому українському селі? Цю ідею він не залишив! І його персональний асистент Дмитро Корнійчук прилетів з Лос-Анджелеса в Загірці. Місце для Міккі обрано!" – написав Гула.

Міккі Рурк і Дмитро Корнійчук Facebook Юрій Гула

Нагадаємо, в 2019 році 67-річний актор заявив, що хоче бути похованим в селі, звідки родом його помічник. Там живе бабуся та похований дідусь Корнійчука.

Відзначимо, що Міккі Рурк проживає у Нью-Йорку. Він став відомий завдяки таким фільмам, як "Дев'ять із половиною тижнів", "Дика орхідея" і "Рестлер". Згодом знявся у "Серці янгола" і "Залізній людині 2".

Помічник Міккі Рурка обрав місце на кладовищі для актора Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міккі Рурка запідозрили в романі з молодою росіянкою. Очевидці застали актора на побаченні з дівчиною на ім'я Ольга в нью-йоркському ресторані Cipriani S.A.