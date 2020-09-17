Голлівудський актор вилаявся українською та іншими мовами. Відео

Голлівудський актор Семюел Л. Джексон поділився з шанувальниками відео, на якому лається на 15 мовах світу, серед яких – українська.

Відповідний ролик 71-річна знаменитість опублікував на своїй сторінці в Twitter. Раніше актор пообіцяв навчити шанувальників лаятися різними мовами, якщо 2,5 тисячі його підписників зареєструються для голосування на виборах президента США (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви допомогли нам досягнути нашої мети! Дякую за вашу небайдужість і не забудьте проголосувати 3 листопада", – написав Джексон.

Актор навчив шанувальників лаятися різними мовами. Twitter Семюел Л. Джексон

У ролику актор вилаявся чеською, ісландською, в’єтнамською, есперанто та іншими мовами. Українською Джексон вимовив: "Пішов ти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, професор Американського університету у Вашингтоні Аллан Ліхтман розповів, що прогнозує перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Він заявив, що чинний глава держави Дональд Трамп втратить Білий дім.