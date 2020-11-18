Голлівудський актор шукає красиві фото України: він звернувся за допомогою до користувачів мережі

Американський актор і продюсер Джозеф-Гордон Левітт звернувся до українців з проханням допомогти йому відшукати красиві фотографії України.

Так, за словами 39-річної знаменитості, він готує кілька нових проєктів для свого сайту, де й будуть розміщені знімки. Про це Левітт повідомив на особистій сторінці в Facebook, прикріпивши до посту фото українських Карпат.

"Привіт, друзі з України! Я в пошуку крутих фотографій України для свого нового проєкту. Знайдіть декілька фото, які ви робили десь в країні, і додайте їх до проєкту. Він також відкритий для письменників і акторів дубляжу", – написав він.

Джозеф Гордон-Левітт – відомий американський актор. Любителі кінематографа добре його знають за стрічками "Початок", "Темний лицар: Відродження легенди", "Кидок кобри", "Петля часу", "Лінкольн", "Сноуден", "Життя прекрасне", "Третя планета від Сонця" й багатьох інших.

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