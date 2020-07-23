Голлівудський актор Джеймс Белуші став 'конопляним' фермером

66-річна зірка фільму "К-9" та "Червона спека" Джеймс Белуші покинув акторську діяльність і почав займатися вирощуванням коноплі на власній фермі.

Знаменитість обзавівся власною територією в 40 гектарів землі під назвою Ігл-Пойнт уздовж річки Руг в Південному Орегоні (США), де вирощує зі своєю командою коноплю в промислових масштабах, пише pressa.tv.

Джеймс Белуші знайшов собі заняття на пенсії pressa.tv

"Я вірю що ліки, які дає нам канабіс зцілює нас, наші сім'ї і громади всього світу", – відзначив Белуші.

Тепер актор хоче, щоб його підприємство Belushi Farms стало загальнонаціональним і, використовуючи бренд Blues Brothers (Брати Блюз), перетворилося в солідну компанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 30-річного актора з вампірської кіносаги "Сутінки" Грегорі Тайрі Бойса і його 27-річну дівчину Наталі Адеподжу знайшли мертвими. Причиною смерті виявилося передозування наркотичними речовинами.