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Голлівудський актор Джеймс Белуші став "конопляним" фермером

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
4,5 т.
Голлівудський актор Джеймс Белуші став 'конопляним' фермером

66-річна зірка фільму "К-9" та "Червона спека" Джеймс Белуші покинув акторську діяльність і почав займатися вирощуванням коноплі на власній фермі.

Знаменитість обзавівся власною територією в 40 гектарів землі під назвою Ігл-Пойнт уздовж річки Руг в Південному Орегоні (США), де вирощує зі своєю командою коноплю в промислових масштабах, пише pressa.tv.

Джеймс Белуші знайшов собі заняття на пенсії

Джеймс Белуші знайшов собі заняття на пенсії pressa.tv

"Я вірю що ліки, які дає нам канабіс зцілює нас, наші сім'ї і громади всього світу", – відзначив Белуші.

Тепер актор хоче, щоб його підприємство Belushi Farms стало загальнонаціональним і, використовуючи бренд Blues Brothers (Брати Блюз), перетворилося в солідну компанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 30-річного актора з вампірської кіносаги "Сутінки" Грегорі Тайрі Бойса і його 27-річну дівчину Наталі Адеподжу знайшли мертвими. Причиною смерті виявилося передозування наркотичними речовинами.

СШАакторфермерствоконопля
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