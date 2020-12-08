Голлівудські зірки влаштували новорічний флешмоб у мережі: як вони змінили популярну традицію

Популярні знаменитості вирішили підтримати американську різдвяну традицію під назвою "Ельф на полиці" (Elf on the Shelf). Так, вони запустили цілий флешмоб.

Традиція з'явилася в 2005 році і на сьогоднішній день відома на весь світ. Як зірки взяли участь у флешмобі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Як відомо, Санта-Клаус із Північного полюсу відправляє в кожен будинок ельфа, який буде спостерігати за поведінкою дітей і повідомляти про це Санті.

Кажуть, що ельфа не можна чіпати, так як він може втратити свій творчий хист і не полетить назад на Північний полюс. А якщо ви до нього доторкнулися, то необхідно написати Санта-Клаусу лист із вибаченнями.

Цього року багато виконавців, актори та інші медійні персони взяли участь у акції, але вирішили трохи змінити правила. На своїх сторінках в Instagram вони активно публікують фотографії з людьми або предметами, які римуються з їх ім'ям або прізвищем.

Так, зірки виставляють у соцмережі своє фото і за допомогою фотошопу додають крихітний предмет або людину.

Актриса Гарсель Бове і Фаррелл Вільямс

Актриса Галь Гадот і Педро Паскаль

Співачка Мерая Кері та Грінч

Актриса Ідіна Мензел і Дензел Вашингтон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше запустили флешмоб з нагоди народного свята Всесвітнього дня української хустки. Багато жителів різних країн приєдналися до нього.