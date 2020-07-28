Голлівудські зірки, чиї предки емігрували з СРСР: названо топ-5

Імена цих знаменитостей відомі всьому світу, але мало хто знає, що їхні предки колись жили в СРСР й Російської імперії.

OBOZREVATEL зібрав список голлівудських знаменитостей, чиї предки емігрували з Російської імперії та Радянського Союзу. Так, серед них є відомий актор Леонардо ДіКапріо, зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу й інші.

Леонардо ДіКапріо

Бабусю знаменитого актора Леонардо ДіКапріо звали Олена Смирнова. Після революції ще дівчинкою її вивезли до Німеччини. Вона прожила там все життя і народила доньку – маму майбутнього актора. Лео не раз розповідав в інтерв'ю про свою бабусю, і що та багато розповідала йому про Росію.

Леонардо ДіКапріо з бабусею Оленою (фото – New Magazine)

Барбара Стрейзанд

Дідусь актриси й співачки Барбари Стрейзанд по лінії батька переїхав в США у 1898 році, коли йому було всього 17 років. Він емігрував з містечка Бучач на Тернопільщині.

Барбара Стрейзанд (фото – kulturologia.ru)

Ліза Кудроу

В актриси з культового серіалу "Друзі" Лізи Кудроу також є родичі з СРСР. Бабуся знаменитості Гертруда Фарберман виросла в одному з сіл Мінської області. У США переїхала у 1921 році, після чого вийшла заміж за Девіда Кудроу, який емігрував з Могильова.

Ліза Кудроу (фото – hochu.ua)

Девід Духовни

Дідусь голлівудського актора Девіда Духовни по лінії батька Мойше Духовний емігрував в США у 1916 році. До революції він жив в містечку Бердичів в Київській губернії Російської імперії. А бабуся актора поїхала з Польського Царства.

Девід Духовни (фото – ria.ru)

Сильвестр Сталлоне

Прабабуся Сильвестра Сталлоне по материнській лінії Роза Ламлек була родом з Одеси. Предки знаменитого американського актора були заможними людьми й жили на Старопортофранківській вулиці, одній з найпрестижніших магістралей міста. У 1884 році Роза вийшла заміж за Чарльза Лабофіша і народила йому 2 синів. А у 1888 році вони поїхали всією сім'єю в США.

Сильвестр Сталлоне (фото – telecaprinews.it)

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