Відрослий манікюр і зім'ята сукня: голлівудська зірка осоромилася на червоній доріжці

Американська акторка, продюсерка й кінорежисерка Дрю Беррімор обурила прихильників неналежним зовнішнім виглядом на фестивалі WWD Honors 2019, який проходив у Нью-Йорку.

Так, зірка позувала на червоній доріжці заходу в зеленій сукні до підлоги й срібних туфлях. Однак фанати зауважили, що вбрання Беррімор було зім'яте, а нігті значно відросли. Відповідні світлини були опубліковані в мережі.

Дрю Беррімор

Дрю Беррімор осоромилася на фестивалі WWD Honors 2019

Знаменитість з'явилася у зім'ятій сукні

Зазначимо, що на акторку посипався шквал критики через її зовнішній вигляд. Шанувальники Дрю порадили їй "зайнятися собою".

"Господи, та ти ж зірка Голлівуду. Займися собою! Як це так: виходити на публіку з манікюром, який відріс на пів нігтя? Фу", "А те, що плаття пом'яте вас не бентежить? Гаразд манікюр не встигла зробити, але випрасувати...", "Та їм усім начхати! Ходять так, як ніби тільки прокинулися. Але ж на вас стільки людей рівняється", – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська кіноактрка й топ-модель італійського походження Моніка Бепуччі з'явилася на червоній доріжці престижної кінопремії "Сезар" з неохайним манікюром.

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