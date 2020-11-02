Голлівудська актриса Тільда Свінтон знялася для обкладинки українського Vogue. Фото

59-річна голлівудська актриса Тільда Свінтон стала обличчям листопадового номера українського Vogue. Так, вона прикрасила три обкладинки глянцю.

Відповідні знімки, зняті фотографом й режисером Антоном Корбейном, були опубліковані на офіційній сторінці журналу в Instagram. У фотосесії зірка з'явилася в розкішному вбранні від Chanel (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Для головної обкладинки Тільда ​​знялася зі скуйовдженою зачіскою та яскравим макіяжем на обличчі. Цей образ доповнила смарагдова оксамитова сукня, розшита кристалами й бісером.

Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue Instagram Vogue Ukraine

Для інших кадрів стилісти обрали оксамитову сукню з оголеними плечима й біле вбрання з пухнастою вставкою в зоні декольте. Останній образ Тільда ​​Свінтон показала в поєднанні із золотою маскою, яку для зірки створив художник Джеймс Меррі. Саме в ній актриса з'явилася на Венеціанському кінофестивалі 2020.

Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue Instagram Vogue Ukraine

Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue Instagram Vogue Ukraine

Крім того, знаменитість позувала в розкішному картатому костюмі винного кольору, який складався зі штанів вільного крою та довгої жилетки. Це вбрання Свінтон доповнила блузкою кремового кольору й чорними черевиками з гострим носком і на шпильках.

Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue Instagram Vogue Ukraine

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