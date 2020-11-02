Голлівудська актриса Тільда Свінтон знялася для обкладинки українського Vogue. Фото
59-річна голлівудська актриса Тільда Свінтон стала обличчям листопадового номера українського Vogue. Так, вона прикрасила три обкладинки глянцю.
Відповідні знімки, зняті фотографом й режисером Антоном Корбейном, були опубліковані на офіційній сторінці журналу в Instagram. У фотосесії зірка з'явилася в розкішному вбранні від Chanel (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Для головної обкладинки Тільда знялася зі скуйовдженою зачіскою та яскравим макіяжем на обличчі. Цей образ доповнила смарагдова оксамитова сукня, розшита кристалами й бісером.
Для інших кадрів стилісти обрали оксамитову сукню з оголеними плечима й біле вбрання з пухнастою вставкою в зоні декольте. Останній образ Тільда Свінтон показала в поєднанні із золотою маскою, яку для зірки створив художник Джеймс Меррі. Саме в ній актриса з'явилася на Венеціанському кінофестивалі 2020.
Крім того, знаменитість позувала в розкішному картатому костюмі винного кольору, який складався зі штанів вільного крою та довгої жилетки. Це вбрання Свінтон доповнила блузкою кремового кольору й чорними черевиками з гострим носком і на шпильках.
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