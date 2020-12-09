Голівудський актор Джейсон Момоа подарував тризуб Аквамена 7-річному фанату, хворому на рак

Голівудський актор Джейсон Момоа, відомий за роллю супергероя Аквамена у кіновсесвіті DCEU, подарував золотий тризуб своєму шанувальнику Денні Шихану. Хлопчик уже три роки бореться з раком мозку.

Так, знаменитість об'єднався з Warner Bros. для благодійної акції, в якій взяла участь сама дитина. Про це повідомляє видання Insider.

Разом з тризубом Момоа відправив ще безліч подарунків, включаючи листівку: "Не можу дочекатися, щоб покататися на дельфінах з тобою, Денні! З любов'ю, дядько Аквамен". Також актор опублікував на особистій сторінці в Instagram серію фотографій з хлопчиком.

"Хотів поділитися фотографією цього чудового хлопчика Денні Шихана, його мама Наталі прислала мені це сьогодні. Я хотів подякувати Енді Сміту за те, що він зібрав фігурки та іграшки для Денні, і Warner Bros. за тризуб Аквамена", – прокоментував він публікацію.

Зазначається, що у 7-річного Денні дуже рідкісна форма раку мозку, яка називається пінеобластома. Діагноз хлопчикові був поставлений у 2017 році, коли йому було всього 4 роки. Момоа вперше дізнався про фаната "Аквамена" кілька тижнів тому після того, як його друзі розповіли йому про нього в соцмережах.

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