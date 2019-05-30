Голим через усе місто: дружина дотепно покарала чоловіка-зрадника і підірвала мережу відео

У місті Барранкілья, Колумбія, місті дружина жорстко, але ефектно покарала свого чоловіка за зраду, прокатввши його на даху машини повністю голим через усе місто.

Напередодні дружина зловила свого чоловіка "на гарячому", коли він відвіз свою коханку в приміський мотель, пише видання Daily Mail.

Жінка оголосила, що пробачить чоловіка тільки в тому випадку, якщо він роздягнеться догола, ляже на дах її автомобіля і дозволить провезти його по місту, в тому числі і по людних вулицях з декількома зупинками.

Голий чоловік на даху авто Daily Mail

Чоловік погодився і зробив все, як веліла дружина. Незвичайне видовище привернуло увагу публіки. Багато хто знімав оголеного чоловіка на смартфони, а потім дотепний ролик виклали в мережу.

Дружина покарала чоловіка за зраду Daily Mail

Варто відзначити, через все місто зраднику проїхати так і не вдалося – його заарештували поліцейські за грубе порушення громадського порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса забавно провчила парочку, що займалася сексом в туалеті літака і стала зіркою мережі. Детальніше про курйозний випадок читайте за цим посиланням.

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