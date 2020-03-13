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13 березня • оновлено в 04:12
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Голий Шепелєв показав відверте фото в душі

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Російський телеведучий Дмитро Шепелєв опублікував відверте фото, на якому позує повністю оголеним.

Знімком чоловік поділився на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Шепелєв

Дмитро Шепелєв

msn.com

Так, на фотографії Шепелєв сфотографований в душі. Інтимне місце Дмитро прикрив листям пальми.

"А ось так? Ну, давайте починайте про нового ведучого, про програму, канал...",таким підписом супроводив фото Шепелєв.

Очевидно, в пості Дмитро мав на увазі Тимура Єремеєва – артиста, який змінив Шепелєва на посаді ведучого передачі "На самом деле" на Першому каналі.

Примітно, що телеведучий не часто тішить шанувальників пікантними фотографіями в Instagram, тому новий знімок викликав бурхливу реакцію у підписників.

Голий Шепелєв показав відверте фото в душі
Голий Шепелєв показав відверте фото в душі
Голий Шепелєв показав відверте фото в душі
Голий Шепелєв показав відверте фото в душі
Голий Шепелєв показав відверте фото в душі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ЗМІ з'явилася інформація, що російський телеведучий Дмитро Шепелєв до стосунків зі співачкою Жанною Фріске був одружений на своїй колезі. Так, першою дружиною знаменитості була Анна Старцева.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Дмитро Шепелєв
Місце
Росія
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