Голий Шепелєв показав відверте фото в душі

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв опублікував відверте фото, на якому позує повністю оголеним.
Знімком чоловік поділився на своїй сторінці в Instagram.
Дмитро Шепелєв
msn.com
Так, на фотографії Шепелєв сфотографований в душі. Інтимне місце Дмитро прикрив листям пальми.
"А ось так? Ну, давайте починайте про нового ведучого, про програму, канал...", – таким підписом супроводив фото Шепелєв.
Очевидно, в пості Дмитро мав на увазі Тимура Єремеєва – артиста, який змінив Шепелєва на посаді ведучого передачі "На самом деле" на Першому каналі.
Примітно, що телеведучий не часто тішить шанувальників пікантними фотографіями в Instagram, тому новий знімок викликав бурхливу реакцію у підписників.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ЗМІ з'явилася інформація, що російський телеведучий Дмитро Шепелєв до стосунків зі співачкою Жанною Фріске був одружений на своїй колезі. Так, першою дружиною знаменитості була Анна Старцева.
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