Голий Шепелєв показав відверте фото в душі

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв опублікував відверте фото, на якому позує повністю оголеним.

Знімком чоловік поділився на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Шепелєв msn.com

Так, на фотографії Шепелєв сфотографований в душі. Інтимне місце Дмитро прикрив листям пальми.

"А ось так? Ну, давайте починайте про нового ведучого, про програму, канал...", – таким підписом супроводив фото Шепелєв.

Очевидно, в пості Дмитро мав на увазі Тимура Єремеєва – артиста, який змінив Шепелєва на посаді ведучого передачі "На самом деле" на Першому каналі.

Примітно, що телеведучий не часто тішить шанувальників пікантними фотографіями в Instagram, тому новий знімок викликав бурхливу реакцію у підписників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ЗМІ з'явилася інформація, що російський телеведучий Дмитро Шепелєв до стосунків зі співачкою Жанною Фріске був одружений на своїй колезі. Так, першою дружиною знаменитості була Анна Старцева.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.