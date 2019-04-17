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Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)

1.5тЧитати матеріал російською

Одіозний російський актор Олексій Панін вразив мережу черговою порцією розпусних фото.

Він ніколи не приховував, що любить нудистський відпочинок, і цей раз не став винятком. Актор опублікував в Instagram знімки, на яких позує з молодою подругою абсолютно голим.

"Ми прийшли на цю землю тільки для того, щоб бути щасливими. (Микита Джигурда)", – підписав Панін.

Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)

Така фотосесія викликала неоднозначну реакцію в мережі. Деякі шанувальники підтримали актора і його супутницю через сміливість. Друга половина засудила парочку за вульгарність.

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"Занадто", "Знову за старе", "Цей пост не довго протримається", "Панін як був, так і залишився. Фу, гидота", "Чому ви ще не в тюрмі за розповсюдження порнографії", – обурилися в мережі.

Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)
Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)
Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)
Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)
Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)
Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)
Голий Панін із подругою вразив мережу серією вульгарних фото (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Панін останнім часом часто потрапляє під критику в Росії через їдкі висловлювання про країну та її населення. Нещодавно він поїхав на закордонний курорт, звідки написав, що Росія є "гомофобною і брудною країною".

У відповідь в РФ подали заяву на актора до Слідчого комітету з вимогою притягнути його до відповідальності. Але на цьому Панін не зупинився і назвав росіян "упирями і виродками".

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Особа
Олексій Панін
Тег
фотосессія
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