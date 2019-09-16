Голий Малахов записав для Собчак відео у ванній

Російський ведучий Андрій Малахов зняв жартівливий відеоролик, в якому він лежить голим у ванні разом із дружиною Наталею Шкулевою і розмовляє по телефону з Ксенією Собчак.

Відео телеведучий розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Ролик став відповіддю на тизер нового шоу Ксенії Собчак: напередодні його опублікував на своєму сайті "Перший канал". У тизері Ксенія лежить у ванні з піною і каже в слухавку:

"Привіт, Андрію! Уявляєш, він мені зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Вона змінить все моє життя", — каже Собчак.

У відповідному ролику, опублікованому Малаховим, вони з дружиною Наталією ніжаться у ванні з піною. В руці телеведучий тримає телефон.

"Так, моя люба. Ти знаєш, скільки у нього було таких, як ти", — відповідає Малахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Також дізнайтеся історію кохання Собчак і Богомолова. Зазначимо, що їх познайомив колишній чоловік телеведучої Максим Віторган.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.