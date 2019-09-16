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16 вересня • оновлено в 13:17
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Голий Малахов записав для Собчак відео у ванній

1.1т Читати матеріал російською

Російський ведучий Андрій Малахов зняв жартівливий відеоролик, в якому він лежить голим у ванні разом із дружиною Наталею Шкулевою і розмовляє по телефону з Ксенією Собчак.

Відео телеведучий розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Голий Малахов записав для Собчак відео у ванній
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Ролик став відповіддю на тизер нового шоу Ксенії Собчак: напередодні його опублікував на своєму сайті "Перший канал". У тизері Ксенія лежить у ванні з піною і каже в слухавку:

"Привіт, Андрію! Уявляєш, він мені зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Вона змінить все моє життя", — каже Собчак.

У відповідному ролику, опублікованому Малаховим, вони з дружиною Наталією ніжаться у ванні з піною. В руці телеведучий тримає телефон.

"Так, моя люба. Ти знаєш, скільки у нього було таких, як ти", — відповідає Малахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія Собчак Андрій Малахов
Місце
Росія
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