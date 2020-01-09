Голий Кіркоров осоромився на Мальдівах: відео

Співак Філіп Кіркоров осоромився під час відпочинку на Мальдівських островах. Так, чоловік під час плавання ледь не втратив свої шорти.

Відео артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Пливли, пливли. Раптом зупинка! Ох ти, ух ти, чекати нам буксира!", - підписав ролик Кіркоров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутой зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

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