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9 січня • оновлено в 11:47
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Голий Кіркоров осоромився на Мальдівах: відео

3.4т
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Співак Філіп Кіркоров осоромився під час відпочинку на Мальдівських островах. Так, чоловік під час плавання ледь не втратив свої шорти.

Відео артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Голий Кіркоров осоромився на Мальдівах: відео
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"Пливли, пливли. Раптом зупинка! Ох ти, ух ти, чекати нам буксира!", - підписав ролик Кіркоров.

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Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутой зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Філіп Кіркоров
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