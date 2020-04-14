Голі на карантині: українські зірки взяли участь у флешмобі з подушками

Анна Міхно люди 12:10, 14.04.2020 Оновлено: 12:16, 14.04.2020

Багато українських знаменитостей приєдналися до популярного в мережі флешмобу #pillowchallenge, суть якого полягає в тому, щоб "одягнути" на себе подушку замість сукні.

Фотографії з карантинним look зірки публікують на своїх сторінках у соцмережах.

Так, однією з перших підтримала флешмоб українська спортсменка Ганна Різатдінова. Замість сукні дівчина приміряла білу подушку з чорними смужками.

Анна Різатдінова
Instagram @anna_rizatdinova

Долучилися до челленджу співачка Злата Огневич, дочка Олі Полякової Маша, продюсер Ірина Горова та її дочка Наталія.

Злата Огневич
Instagram @ zlata.ognevich
Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova
Ірина Горова
Instagram @gorovaya_irina
Наталя Горова
Instagram @ natashka.gorovaya

Примітно, що деякі знаменитості вирішили підтримати флешмоб разом зі своїми доньками. Так, співачка Слава Камінська опублікувала кумедне фото з донькою Лаурою.

Слава Камінська з донькою
Instagram @babaslavka

Також телеведуча Лілія Ребрик і її донька Діана приєдналися до популярного флешмобу.

Лілія Ребрик з донькою
Instagram @ liliia.rebrik

Дружина українського футболіста Максима Коваля Карина Левінська разом з маленькою донькою продемонструвала карантинний look.

Карина Левінська з донькою
Instagram @ karina_mi93

Варто зазначити, що деякі зірки вирішили відійти від стандартного бачення #pillowchallenge, і замість подушки приміряли ковдру. Серед таких опинилася телеведуча Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк
Instagram @lesia_nikituk

Приєднався до флешмобу й телеведучий Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук
Instagram @vova_ostapchuk

А ось співачка Настя Каменських вирішила не обмежуватися лише одним фото й зняла веселе відео в Instagram.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудські зірки, співаки, актори, музиканти закликали своїх прихильників залишатися вдома у зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони запустили новий флешмоб #IStayHomeFor.

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