Голі на карантині: українські зірки взяли участь у флешмобі з подушками
Багато українських знаменитостей приєдналися до популярного в мережі флешмобу #pillowchallenge, суть якого полягає в тому, щоб "одягнути" на себе подушку замість сукні.
Фотографії з карантинним look зірки публікують на своїх сторінках у соцмережах.
Так, однією з перших підтримала флешмоб українська спортсменка Ганна Різатдінова. Замість сукні дівчина приміряла білу подушку з чорними смужками.
Долучилися до челленджу співачка Злата Огневич, дочка Олі Полякової Маша, продюсер Ірина Горова та її дочка Наталія.
Примітно, що деякі знаменитості вирішили підтримати флешмоб разом зі своїми доньками. Так, співачка Слава Камінська опублікувала кумедне фото з донькою Лаурою.
Також телеведуча Лілія Ребрик і її донька Діана приєдналися до популярного флешмобу.
Дружина українського футболіста Максима Коваля Карина Левінська разом з маленькою донькою продемонструвала карантинний look.
Варто зазначити, що деякі зірки вирішили відійти від стандартного бачення #pillowchallenge, і замість подушки приміряли ковдру. Серед таких опинилася телеведуча Леся Нікітюк.
Приєднався до флешмобу й телеведучий Володимир Остапчук.
А ось співачка Настя Каменських вирішила не обмежуватися лише одним фото й зняла веселе відео в Instagram.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудські зірки, співаки, актори, музиканти закликали своїх прихильників залишатися вдома у зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони запустили новий флешмоб #IStayHomeFor.