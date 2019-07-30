Гола Волочкова виставила напоказ груди в басейні: відео

Скандальна російська балерина Анастасія Волочокова похвалилася розкішним відпочинком в Греції.

Блондинка опублікувала відео у себе в Instagram. На ньому вона плаває в басейні, п'є шампанське і каже своїм підписникам, що "відпочине за всіх".

Анастасія Волочкова Скрін з відео

"Я заслужила цей прекрасний відпочинок, готуючись до прем'єри по 7-8 годин на день. Так що зараз я за вас усіх відпочину, мої золоті. Всім вдалого літа і гарного відпочинку. Я ні в якому не готель, це приватна вілла. Ось так", - похизувалася балерина.

Відзначимо, що Волочкова закрила коментарі до всіх своїх публікацій в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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