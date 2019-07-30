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Гола Волочкова виставила напоказ груди в басейні: відео

1.7т Читати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочокова похвалилася розкішним відпочинком в Греції.

Блондинка опублікувала відео у себе в Instagram. На ньому вона плаває в басейні, п'є шампанське і каже своїм підписникам, що "відпочине за всіх".

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Скрін з відео

"Я заслужила цей прекрасний відпочинок, готуючись до прем'єри по 7-8 годин на день. Так що зараз я за вас усіх відпочину, мої золоті. Всім вдалого літа і гарного відпочинку. Я ні в якому не готель, це приватна вілла. Ось так", - похизувалася балерина.

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Відзначимо, що Волочкова закрила коментарі до всіх своїх публікацій в Instagram.

Мої дорогі, мій відпочинок почався. Я дуже багато працювала фізично, готуючись до прем'єри моєї вистави "Балерина в задзеркаллі цирку", і цей відпочинок заслужіла.🙏 Квиток у мене в один кінець, і це свобода😉 Грецію я люблю, як і Мальдіви. Це два моїх улюблених райських місця на земле.🙏 У Греції у мене чудові друзі! Відпочинок буде не нудним! Як і я сама. 😂 Я так люблю випромінювати позитив! І тим, хто знає мене особисто, відомо, що зі мною завжди светло.😊 І вам усім гарного відпочинку! 👍 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # відпочинок # море # греція # сонце

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Греція
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