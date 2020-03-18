Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками черговим оголеним фото.
Так, на ньому вона позувала в купелі, прикривши інтимні частини тіла шматками льоду. Відповідний знімок Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Волочкова
Фото: styler.rbc.ua
"Трошки холодно. У моїй купелі лід замерзає природним чином. Особливо, коли морозно. А взагалі крижана купіль – прекрасний захист не тільки від коронавірусів, а й від божевілля, нерозсудливості багатьох людей і від будь-якого негативу", – написала балерина.
Анастасія Волочкова повністю гола
Фото: instagram/volochkova_art
Зазначимо, Волочкова часто публікує досить відверті фото.
Анастасія Волочкова у відвертому купальнику
Фото: instagram/volochkova_art
Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/volochkova_art
Анастасія Волочкова продемонструвала свій фірмовий шпагат
Фото: instagram/volochkova_art
Анастасія Волочкова оголила груди
Фото: instagram/volochkova_art
Спокуслива Анастасія Волочкова
Фото: instagram/volochkova_art
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, бувши добряче п'яною.
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