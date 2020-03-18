Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками черговим оголеним фото.

Так, на ньому вона позувала в купелі, прикривши інтимні частини тіла шматками льоду. Відповідний знімок Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова Фото: styler.rbc.ua

"Трошки холодно. У моїй купелі лід замерзає природним чином. Особливо, коли морозно. А взагалі крижана купіль – прекрасний захист не тільки від коронавірусів, а й від божевілля, нерозсудливості багатьох людей і від будь-якого негативу", – написала балерина.

Анастасія Волочкова повністю гола Фото: instagram/volochkova_art

Зазначимо, Волочкова часто публікує досить відверті фото.

Анастасія Волочкова у відвертому купальнику Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова продемонструвала свій фірмовий шпагат Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова оголила груди Фото: instagram/volochkova_art

Спокуслива Анастасія Волочкова Фото: instagram/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, бувши добряче п'яною.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!