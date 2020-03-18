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18 березня • оновлено в 03:32
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Гола Волочкова прикрила груди прозорою крижиною. Фото

1.4т
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками черговим оголеним фото.

Так, на ньому вона позувала в купелі, прикривши інтимні частини тіла шматками льоду. Відповідний знімок Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Фото: styler.rbc.ua

"Трошки холодно. У моїй купелі лід замерзає природним чином. Особливо, коли морозно. А взагалі крижана купіль – прекрасний захист не тільки від коронавірусів, а й від божевілля, нерозсудливості багатьох людей і від будь-якого негативу", – написала балерина.

Анастасія Волочкова повністю гола

Анастасія Волочкова повністю гола

Фото: instagram/volochkova_art

Зазначимо, Волочкова часто публікує досить відверті фото.

Анастасія Волочкова у відвертому купальнику

Анастасія Волочкова у відвертому купальнику

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова продемонструвала свій фірмовий шпагат

Анастасія Волочкова продемонструвала свій фірмовий шпагат

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасія Волочкова оголила груди

Анастасія Волочкова оголила груди

Фото: instagram/volochkova_art

Спокуслива Анастасія Волочкова

Спокуслива Анастасія Волочкова

Фото: instagram/volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, бувши добряче п'яною.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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