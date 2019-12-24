Гола в піні: 46-річна Гайді Клум повністю оголилася на новому фото

46-річна супермодель Гайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.

Спокусливим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Гайді Клум Instagram @heidiklum

На пікантній фотографії Гайді позує оголеною в ванній кімнаті. Водночас інтимні місця Клум прикриває піна, а ось голе стегно модель спокусливо оголила на камеру.

Крім того, Гайді сфотографована з дуже яскравим макіяжем із блискітками, який також надав знімку пікантності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Гайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца, потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку.

Знімки були опубліковані в мережі. На них видно, як модель разом з чоловіком і його братом засмагала топлес.

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