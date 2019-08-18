Гола в морзі: стало відомо про фото мертвої Мерилін Монро

Стало відомо про існування фотографій оголеної американської актриси Мерилін Монро, зроблених в морзі.

Син фотографа Лі Вінера заявив, що його батько, підкупив охоронців моргу і відзняв п'ять касет плівки з тілом зірки. Про це повідомляє Daily Mail.

Син Лі Вінера розповів, що батько приховав дві касети з зображеннями оголеного тіла зірки, не наважившись віддати їх ЗМІ. Він зберігав їх у сейфі, місцезнаходження якого так і не розкрив до кінця свого життя.

Зазначимо, Мерилін Монро померла у віці 36 років.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося перше фото тіла померлого шансоньє Віллі Токарєва, якого поховали 8 серпня в Москві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!