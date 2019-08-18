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Гола в морзі: стало відомо про фото мертвої Мерилін Монро

5.2т Читати матеріал російською

Стало відомо про існування фотографій оголеної американської актриси Мерилін Монро, зроблених в морзі.

Син фотографа Лі Вінера заявив, що його батько, підкупив охоронців моргу і відзняв п'ять касет плівки з тілом зірки. Про це повідомляє Daily Mail.

Гола в морзі: стало відомо про фото мертвої Мерилін Монро
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Син Лі Вінера розповів, що батько приховав дві касети з зображеннями оголеного тіла зірки, не наважившись віддати їх ЗМІ. Він зберігав їх у сейфі, місцезнаходження якого так і не розкрив до кінця свого життя.

Гола в морзі: стало відомо про фото мертвої Мерилін Монро
Гола в морзі: стало відомо про фото мертвої Мерилін Монро
Гола в морзі: стало відомо про фото мертвої Мерилін Монро

Зазначимо, Мерилін Монро померла у віці 36 років.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося перше фото тіла померлого шансоньє Віллі Токарєва, якого поховали 8 серпня в Москві.

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Особа
Мерилін Монро
Місце
США
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