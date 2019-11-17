Абсолютно гола Серябкіна викликала ажіотаж пікантним кадром

Російська співачка і ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна, якій приписують роман з продюсером Максом Фадєєвим, порадувала шанувальників відвертим кадром.

Зірка повністю роздяглася на камеру, прикривши груди довгим волоссям, як легендарна Леді Годива, яка в такому вигляді багато століть тому проїхалася на коні.

"Вдома. Пишу новий текст. Відчуваю все, як в перший раз і в останній раз. Кожен раз. Чіпляюся за образи в голові та слухаю серце. Воно говорить мені як правильно. Як думаєте, про що він буде", – запитала зірка.

Фанати в коментарях були в захваті від незвичайного кадру, опублікованого артисткою.

"Солодка моя", "Тобі волосся назад, більше йдуть", "Про любов, точно", "Наважились", "Боже, яка гарна", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна зізналася, що одного разу побилася зі своєю колегою Оленою Темніковою у ліфті. Після цього відносини між співачками остаточно було розірвано.

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