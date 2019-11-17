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17 листопада • оновлено в 07:47
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Абсолютно гола Серябкіна викликала ажіотаж пікантним кадром

4.1т
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Російська співачка і ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна, якій приписують роман з продюсером Максом Фадєєвим, порадувала шанувальників відвертим кадром.

Зірка повністю роздяглася на камеру, прикривши груди довгим волоссям, як легендарна Леді Годива, яка в такому вигляді багато століть тому проїхалася на коні.

"Вдома. Пишу новий текст. Відчуваю все, як в перший раз і в останній раз. Кожен раз. Чіпляюся за образи в голові та слухаю серце. Воно говорить мені як правильно. Як думаєте, про що він буде", – запитала зірка.

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Фанати в коментарях були в захваті від незвичайного кадру, опублікованого артисткою.

"Солодка моя", "Тобі волосся назад, більше йдуть", "Про любов, точно", "Наважились", "Боже, яка гарна", – відреагували шанувальники.

Абсолютно гола Серябкіна викликала ажіотаж пікантним кадром
Абсолютно гола Серябкіна викликала ажіотаж пікантним кадром

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна зізналася, що одного разу побилася зі своєю колегою Оленою Темніковою у ліфті. Після цього відносини між співачками остаточно було розірвано.

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Особа
Serebro
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чё за шалава?
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ.БЛЯДИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ !!!
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