Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговими відвертими знімками.

Так, чорно-білі фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала повністю голою на тлі моря, продемонструвавши свої пишні форми.

Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі пікантно оголилася на камеру Фото: instagram/emrata

Спокуслива Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі повністю гола Фото: instagram/emrata

У коментарях користувачі були в захваті від тіла Ратаковскі й зазначили, що вона виглядає дуже гаряче.

"Хороша д*па", "Красуня", "Гаряча", "Твоє тіло фантастичне", "Ідеальні груди", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.

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