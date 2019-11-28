Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото

6.5т
Читати матеріал російською

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговими відвертими знімками.

Так, чорно-білі фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала повністю голою на тлі моря, продемонструвавши свої пишні форми.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі пікантно оголилася на камеру

Емілі Ратаковскі пікантно оголилася на камеру

Фото: instagram/emrata

Спокуслива Емілі Ратаковскі

Спокуслива Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі повністю гола

Емілі Ратаковскі повністю гола

Фото: instagram/emrata

Новини
"Копія" Кім Кардаш`ян оголила шикарні груди й сідниці та завела мережу: гарячі фото

У коментарях користувачі були в захваті від тіла Ратаковскі й зазначили, що вона виглядає дуже гаряче.

"Хороша д*па", "Красуня", "Гаряча", "Твоє тіло фантастичне", "Ідеальні груди", — написали люди.

Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото
Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото
Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото
Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото
Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото
Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику

Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії

Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії

Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Емілі Ратажковскі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
4
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги