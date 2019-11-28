Абсолютно гола Ратаковскі викликала ажіотаж пікантними фото

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговими відвертими знімками.
Так, чорно-білі фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала повністю голою на тлі моря, продемонструвавши свої пишні форми.
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі пікантно оголилася на камеру
Фото: instagram/emrata
Спокуслива Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі повністю гола
Фото: instagram/emrata
У коментарях користувачі були в захваті від тіла Ратаковскі й зазначили, що вона виглядає дуже гаряче.
"Хороша д*па", "Красуня", "Гаряча", "Твоє тіло фантастичне", "Ідеальні груди", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі засвітила голі груди
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі в пікантній фотосесії
Фото: instagram/emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, вразивши шанувальників голим тілом.
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