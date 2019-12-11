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11 грудня • оновлено в 03:16
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Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото

1.1т
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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками черговим гарячим знімком.

Так, на ньому зірка позувала абсолютно голою, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Помоліться за мене", — написала Роуз.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirosemawby

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки та написали їй безліч компліментів.

"Неймовірно красива", "Гаряча", "Ух ти, яке тіло", "Це одне з найкрасивіших фото, яке я коли-небудь бачила", — написали люди.

Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото
Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото
Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото
Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз оголила пишні груди

Демі Роуз оголила пишні груди

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз у відвертому купальнику

Демі Роуз у відвертому купальнику

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirosemawby

Спокуслива Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Демі Роуз
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