Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками черговим гарячим знімком.

Так, на ньому зірка позувала абсолютно голою, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Помоліться за мене", — написала Роуз.

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirosemawby

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки та написали їй безліч компліментів.

"Неймовірно красива", "Гаряча", "Ух ти, яке тіло", "Це одне з найкрасивіших фото, яке я коли-небудь бачила", — написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз оголила пишні груди Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз у відвертому купальнику Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirosemawby

Спокуслива Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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