Гола модель-"копія" Кардаш`ян похвалилася апетитними формами: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками черговим гарячим знімком.
Так, на ньому зірка позувала абсолютно голою, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Помоліться за мене", — написала Роуз.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirosemawby
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки та написали їй безліч компліментів.
"Неймовірно красива", "Гаряча", "Ух ти, яке тіло", "Це одне з найкрасивіших фото, яке я коли-небудь бачила", — написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз оголила пишні груди
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз у відвертому купальнику
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirosemawby
Спокуслива Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram