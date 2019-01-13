Гола Меланія: спливли скандальні знімки дружини Трампа (18+)

Перша леді США Меланія Трамп до заміжжя з американським президентом не соромилася показувати своє тіло на фотосесіях.

За часів своєї бурхливої юності вона будувала модельну кар'єру і була також відома під дівочим ім'ям Меланія Кнаус, і навіть знялася для чоловічих журналів. OBOZREVATEL вирішив згадати найгарячіші і скандальні знімки дружини Дональда Трампа.

Дівчина зі словенськими коренями була змушена кинути університет після першого курсу, вибравши кар'єру моделі. У 16 років вона вже позувала на подіумах Мілана і Парижа в кращих світових показах.

У 1995 році Меланія К. погодилася на відверту фотосесію для фотографа Alé de Basseville, яку таблоїди після обрання Трампа президентом відразу ж пригадали.

Через три роки вона вже була успішною моделлю, але знайомство з мільярдером дали їй новий виток популярності. Згодом фотосесії стали стриманіше, а пластичні операції помітніше. Відомо, що Меланія до цього знімалася для чоловічих видань Max (в 1996 році) і GQ (2000 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Меланія потрапила в курйозну ситуацію, спантеличивши мережу дивним нарядом для подорожі з чоловіком, в якому вона здавалася без штанів.

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