Американська скандальна співачка Мадонна опублікувала відверте відео, на якому висловилася про коронавірус.

Так, відповідний ролик з'явився на сторінці артистки в Instagram.

Мадонна Instagram @madonna

У кадрі 61-річна Мадонна сидить повністю оголена у ванній, яка наповнена пелюстками троянд.

"Є одна річ про COVID-19. Йому все одно, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти веселий, наскільки розумний, де живеш, скільки тобі років, наскільки чудові історії ти можеш розповісти. Це великий зрівнювач. Ми всі в одному човні. І якщо він йде на дно, то ми всі йдемо на дно разом", – заявила артистка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, норвезький актор і зірка серіалу "Гра престолів" Крістофер Хівью заразився коронавірусів COVID-19.

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