Головна Новини
23 березня • оновлено в 10:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Гола Мадонна висловилася про коронавірус у ванній: пікантне відео

2.3т
Читати матеріал російською

Американська скандальна співачка Мадонна опублікувала відверте відео, на якому висловилася про коронавірус.

Так, відповідний ролик з'явився на сторінці артистки в Instagram.

Мадонна

Мадонна

Instagram @madonna

У кадрі 61-річна Мадонна сидить повністю оголена у ванній, яка наповнена пелюстками троянд.

"Є одна річ про COVID-19. Йому все одно, наскільки ти багатий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти веселий, наскільки розумний, де живеш, скільки тобі років, наскільки чудові історії ти можеш розповісти. Це великий зрівнювач. Ми всі в одному човні. І якщо він йде на дно, то ми всі йдемо на дно разом",заявила артистка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, норвезький актор і зірка серіалу "Гра престолів" Крістофер Хівью заразився коронавірусів COVID-19.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Мадонна
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Совсем уже бабуся йопнулась.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги