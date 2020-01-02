Гола Лобода залізла на єдинорога: опубліковано пікантне відео

Українська співачка Світлана Лобода розбурхала мережу новим кліпом, де вона осідлала єдинорога в оголеному вигляді.

Кліп з'явився на YouTube-каналі співачки 2 січня. За кілька годин він зібрав сотні коментарів. Багато хто з глядачів висловили співчуття коню, якого експлуатувала Лобода.

"Принц утік, коня замість себе залишив на перший час", "Боже, бідний кінь", "За що таке покарання прекрасному Единорожку?", "Навіщо догола роздягатися??? Лобода не в ту сторону йде", – написали в коментарях.

При цьому були і ті, хто просто похвалили співачку за кліп. "Красива жінка на красивому коні! І, незважаючи на оголеність, зовсім не пошло", "Хоч би ріг коня замаскували нормально або так близько не знімали. А так усе круто. Світланка, як завжди, шикарна!" – прокоментували глядачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лобода знялася в кліпі у Тілля Ліндеманна, де він, відповідно до сюжету, спробував її згвалтувати.

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