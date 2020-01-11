"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку

Російська співачка та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Котова знову потішила своїх шанувальників гарячим знімком.
Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою в ліжку посеред океану, засвітивши пишні груди.
Тетяна Котова
Фото: instagram/kottova
"Нескінченно можна дивитися на вогонь, воду і на захід сонця", — написала Котова.
Тетяна Котова гола в ліжку
Фото: instagram/kottova
Шанувальники в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захвату на адресу знаменитості.
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Тетяни Котової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Тетяна Котова
Фото: instagram/kottova
Тетяна Котова повністю гола
Фото: instagram/kottova
Тетяна Котова у відвертій білизні
Фото: instagram/kottova
Тетяна Котова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kottova
Тетяна Котова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/kottova
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тетяна Котова поділилася серією еротичних знімків, на яких позувала практично без одягу.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!