"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку

Російська співачка та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Котова знову потішила своїх шанувальників гарячим знімком.

Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою в ліжку посеред океану, засвітивши пишні груди.

Тетяна Котова Фото: instagram/kottova

"Нескінченно можна дивитися на вогонь, воду і на захід сонця", — написала Котова.

Тетяна Котова гола в ліжку Фото: instagram/kottova

Шанувальники в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захвату на адресу знаменитості.

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Тетяни Котової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Тетяна Котова Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова повністю гола Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова у відвертій білизні Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова сексуально позує на камеру Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова в пікантній фотосесії Фото: instagram/kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тетяна Котова поділилася серією еротичних знімків, на яких позувала практично без одягу.

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