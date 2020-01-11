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11 січня • оновлено в 09:24
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"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку

3.9т
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Російська співачка та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Котова знову потішила своїх шанувальників гарячим знімком.

Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою в ліжку посеред океану, засвітивши пишні груди.

Тетяна Котова

Тетяна Котова

Фото: instagram/kottova

"Нескінченно можна дивитися на вогонь, воду і на захід сонця", — написала Котова.

Тетяна Котова гола в ліжку

Тетяна Котова гола в ліжку

Фото: instagram/kottova

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Шанувальники в мережі просто вибухнули хвилею похвал, відвертого захвату на адресу знаменитості.

"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку
"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку
"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку
"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку
"Сексі!" Повністю гола екссолістка "ВІА Гри" вразила мережу фото в ліжку

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Тетяни Котової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Тетяна Котова

Спокуслива Тетяна Котова

Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова повністю гола

Тетяна Котова повністю гола

Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова у відвертій білизні

Тетяна Котова у відвертій білизні

Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова сексуально позує на камеру

Тетяна Котова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/kottova

Тетяна Котова в пікантній фотосесії

Тетяна Котова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тетяна Котова поділилася серією еротичних знімків, на яких позувала практично без одягу.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тетяна Котова
Місце
Україна
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