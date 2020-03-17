Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардашьян, повністю роздяглася на новій фотографії.

Так, відвертим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз Instagram @demirose

На фото Роуз сфотографована разом зі своєю подругою. Судячи з підпису, дівчата активно підтримують введення карантину. Правда, роблять це досить пікантно.

У кадрі повністю оголена Демі з подругою приймає сонячні ванни на білих лежаках. На фотографії дівчата демонструють пишні сідниці.

"Карантинний партнер", – підписала знімок Роуз, додавши локацію "Ізолятор".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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