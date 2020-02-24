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24 лютого • оновлено в 14:33
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Гола Чехова нарвалася на критику через відверте фото

8.4т
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Російська телеведуча Анфіса Чехова повністю оголилася на новій фотографії.

Так, відвертим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

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На фото Чехова сфотографована зі спини. При цьому, Анфіса позує повністю голою, засвітивши численні татуювання і спокусливу фігуру.

Таким знімком телеведуча вирішила привітати чоловіків з 23 лютого.

Втім, багато шанувальників не оцінили відверте фото знаменитості, і розкритикували Чехову:

"До чого це? На вас дивиться син", "Вам більше показати і сказати нічого?!", "Більше нічим похвалитися?", "Ще один привід оголитися публічно".

Голу Чехову розгромили через відверте фото
Голу Чехову розгромили через відверте фото
Голу Чехову розгромили через відверте фото
Голу Чехову розгромили через відверте фото
Голу Чехову розгромили через відверте фото
Голу Чехову розгромили через відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
очукувати тощо щодо
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2
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Korn Val
Korn Val
классно! и дать каждому попросившему мужчине натурой, как дополнение к фото
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0
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обнажения
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1
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