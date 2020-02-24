Гола Чехова нарвалася на критику через відверте фото

Російська телеведуча Анфіса Чехова повністю оголилася на новій фотографії.

Так, відвертим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

На фото Чехова сфотографована зі спини. При цьому, Анфіса позує повністю голою, засвітивши численні татуювання і спокусливу фігуру.

Таким знімком телеведуча вирішила привітати чоловіків з 23 лютого.

Втім, багато шанувальників не оцінили відверте фото знаменитості, і розкритикували Чехову:

"До чого це? На вас дивиться син", "Вам більше показати і сказати нічого?!", "Більше нічим похвалитися?", "Ще один привід оголитися публічно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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