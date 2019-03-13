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"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом

3.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, здивувала своїх шанувальників зовнішнім виглядом. Так, вона сфотографувалася в концертному залі в сірому гольфі та шкіряних штанях.

Деяким не сподобалося те, що артистка перебувала в приміщенні в сонцезахисних окулярах. Вони зазначили, що це неповага до фотографа і глядачів. Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
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"Ось як можна народ обманювати? На фото ніби й груди є", "Ти, що термінатор? Окуляри зніми! Це неповага до глядачів і фотографа", "Сьогодні і завтра хоч не гола будеш виступати?", - пишуть в мережі.

"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак розлютила фанатів відвертим вбранням на концерті в Баку (Азербайджан). Шанувальники зазначили, що такий одяг недоречний в мусульманській країні.

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