"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, здивувала своїх шанувальників зовнішнім виглядом. Так, вона сфотографувалася в концертному залі в сірому гольфі та шкіряних штанях.

Деяким не сподобалося те, що артистка перебувала в приміщенні в сонцезахисних окулярах. Вони зазначили, що це неповага до фотографа і глядачів. Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ось як можна народ обманювати? На фото ніби й груди є", "Ти, що термінатор? Окуляри зніми! Це неповага до глядачів і фотографа", "Сьогодні і завтра хоч не гола будеш виступати?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак розлютила фанатів відвертим вбранням на концерті в Баку (Азербайджан). Шанувальники зазначили, що такий одяг недоречний в мусульманській країні.

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