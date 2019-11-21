"Годину тому померла": сім'я Заворотнюк відреагувала на чутки про смерть акторки

Сім'я акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, прокоментувала чутки про смерть артистки.

Родичі спростували цю інформацію в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.

У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.

Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.

21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.