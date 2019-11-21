"Годину тому померла": сім'я Заворотнюк відреагувала на чутки про смерть акторки

Сім'я акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, прокоментувала чутки про смерть артистки.
Родичі спростували цю інформацію в соціальній мережі Instagram.
Анастасія Заворотнюк
Рамблер
"Привіт! Заворотнюк годину назад померла. Анонімно, будь ласка", – написала невідома в мережі зазначивши, що це точна інформація.
"Так ось, це все за межею етики, здорового глузду і людяності. Так, люди так не роблять. Так можуть чинити тільки істоти нижчої ланки. Якщо комусь раптом дуже нудно жити без "смажених фактів", тоді, можливо, просто варто зайнятися своїми близькими, потурбуватися про їхнє здоров'я і благополуччя", - прокоментували чутки близькі Заворотнюк.
Цю переписку прислала одна наша знайома журналістка, яка бажає нам добра і щиро переживає, чи правду кажуть. Так ось, це все за межею етики, здорового глузду і людяності. Так, люди так не поступають. Так можуть чинити тільки істоти нижчої ланки. Якщо комусь раптом дуже нудно жити без "смажених фактів", тоді, може бути, просто варто зайнятися своїми близькими, потурбуватися про їхнє здоров'я і благополуччя? І головне - немає, це неправда! Всіх небайдужих знову дякуємо за ваші молитви і добрі слова! PS Ми передамо цей скрін в клініку, на яку посилається "обізнане джерело". Дуже хочемо з'ясувати, хто з персоналу є автором цієї гидоти. У клініки прекрасна репутація, і навряд чи комусь нечистоплотних дозволять безкарно її плямувати. Всім добра!!!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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