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21 листопада • оновлено в 10:37
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"Годину тому померла": сім'я Заворотнюк відреагувала на чутки про смерть акторки

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Сім'я акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, прокоментувала чутки про смерть артистки.

Родичі спростували цю інформацію в соціальній мережі Instagram.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

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"Привіт! Заворотнюк годину назад померла. Анонімно, будь ласка", – написала невідома в мережі зазначивши, що це точна інформація.
"Годину тому померла": сім'я Заворотнюк відреагувала на чутки про смерть акторки
"Так ось, це все за межею етики, здорового глузду і людяності. Так, люди так не роблять. Так можуть чинити тільки істоти нижчої ланки. Якщо комусь раптом дуже нудно жити без "смажених фактів", тоді, можливо, просто варто зайнятися своїми близькими, потурбуватися про їхнє здоров'я і благополуччя", - прокоментували чутки близькі Заворотнюк.

Цю переписку прислала одна наша знайома журналістка, яка бажає нам добра і щиро переживає, чи правду кажуть. Так ось, це все за межею етики, здорового глузду і людяності. Так, люди так не поступають. Так можуть чинити тільки істоти нижчої ланки. Якщо комусь раптом дуже нудно жити без "смажених фактів", тоді, може бути, просто варто зайнятися своїми близькими, потурбуватися про їхнє здоров'я і благополуччя? І головне - немає, це неправда! Всіх небайдужих знову дякуємо за ваші молитви і добрі слова! PS Ми передамо цей скрін в клініку, на яку посилається "обізнане джерело". Дуже хочемо з'ясувати, хто з персоналу є автором цієї гидоти. У клініки прекрасна репутація, і навряд чи комусь нечистоплотних дозволять безкарно її плямувати. Всім добра!!!

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
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