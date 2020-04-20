"Г**ном закидають!" Макаревич образив росіян через пропаганду на росТБ

Знаменитий рокмузикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які надають перевагу телебаченню, а не книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТБ.

Таку думку Макаревич висловив на особистій сторінці в Facebook після виходу на екрани в Росії популярного серіалу "Зулейха розплющує очі", знятого за мотивами однойменного роману татарської письменниці.

Андрій Макаревич Infox.ru

За словами Макаревича, вихід серіалу спровокував хвилю критики серед росіян через те, що сценаристи нібито "перебрехали" сюжет першоджерела. Музикант і собі зазначив, що в Росії багато хто взагалі не читає книги, а тільки дивиться телевізор, через що ці люди є обмеженими.

"Книга "Зулейха розплющує очі" з'явилася не так давно і стала сенсацією – зібрала всілякі премії, а головне – її дуже тепло зустріли читачі. Що ж за сморід здійнявся навколо фільму, який ще й закінчитися не встиг?" – обурився лідер "Машини часу".

Також він зазначив, що росіяни "розділилися на два табори", один з яких читає книги, а отже, здатний мислити аналітично, а другий – просто дивиться телевізор.

"Виявляється, і історію перебрехали, і героїчне минуле країни оббрехали, і взагалі Батьківщину не люблять... Загалом, типова "образа почуттів вірян". Що таке? Книжка про одне, фільм про інше? Та ні. Книжка хороша, фільм поганий? Теж ні. Просто населення наше чітко розділилося на два, вибачте, біологічні види. Одному виду властиво читати книги. Інший вид дивиться телевізор", – додав музикант.

Також Макаревич засудив пропаганду на російському телебаченні, що, очевидно, впливає на свідомість багатьох росіян.

"Про відмінності між цими двома "біологічними видами" промовчу – г*мном закидають. Наші пропагандисти за шість років провели бездоганну селекцію. Плоди, щоправда, пожинати тільки починаємо", – підсумував Макаревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії презентували серіал "Зулейха розплющує очі", знятий за однойменним бестселером Гузель Яхіної. Серіал розповідає про татарську селянку Зулейху, яку відправили на каторгу до Сибіру. Читайте також про те, де дивитися всі серії "Зулейха розплющує очі" онлайн у високій якості.