"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і живе в Москві, шокувала шанувальників новим стилем в одязі.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фотографію, яка викликала бурхливі обговорення в мережі.

Ані Лорак Інстаграм

На знімку Лорак сфотографована в спортивному одязі: широкі чорні штани, об'ємна куртка кольору хакі, грубі черевики. Волосся артистка зібрала у високий хвіст.

Ані Лорак Інстаграм

Багато шанувальників засудили такий образ зірки, заявивши, що тепер вона виглядає, як чоловік. Інші ж пов'язують зміни в стилі артистки з новим коханим Єгором Глібом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

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