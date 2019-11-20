"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і живе в Москві, шокувала шанувальників новим стилем в одязі.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фотографію, яка викликала бурхливі обговорення в мережі.
Ані Лорак
Інстаграм
На знімку Лорак сфотографована в спортивному одязі: широкі чорні штани, об'ємна куртка кольору хакі, грубі черевики. Волосся артистка зібрала у високий хвіст.
Ані Лорак
Інстаграм
Багато шанувальників засудили такий образ зірки, заявивши, що тепер вона виглядає, як чоловік. Інші ж пов'язують зміни в стилі артистки з новим коханим Єгором Глібом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.
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