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20 листопада • оновлено в 08:42
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"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом

3.4т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз працює і живе в Москві, шокувала шанувальників новим стилем в одязі.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фотографію, яка викликала бурхливі обговорення в мережі.

Ані Лорак

Ані Лорак

Інстаграм

Новини
"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу

На знімку Лорак сфотографована в спортивному одязі: широкі чорні штани, об'ємна куртка кольору хакі, грубі черевики. Волосся артистка зібрала у високий хвіст.

Ані Лорак

Ані Лорак

Інстаграм

Багато шанувальників засудили такий образ зірки, заявивши, що тепер вона виглядає, як чоловік. Інші ж пов'язують зміни в стилі артистки з новим коханим Єгором Глібом.

"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом
"Гном в одязі Гулівера": Лорак обурила мережу дивним нарядом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Ані Лорак збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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