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17 березня • оновлено в 13:51
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Глюкозу позбавили імені: що трапилося

1.7т
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Російський продюсер Максим Фадєєв заявив, що прийняв рішення забрати сценічне ім'я "Глюкоза" у співачки Наталії Іонової-Чистякової.

Про це повідомляє видання Актуальні новини.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram @glukozamusic

Так, як йдеться в повідомленні, знаменитість може продовжити виступати на сцені під своїм справжнім ім'ям. Тому що незабаром він готується представити громадськості нову Глюкозу.

Сама Наталія новину про те, що може незабаром втратити своє сценічне ім'я, поки що не прокоментувала.

Максим Фадєєв

Максим Фадєєв

Instagram @fadeevmaxim

Крім того, як пише видання, Фадєєв планує оновити й гурт Serebro. За словами продюсера, новий колектив виявиться справжнім шоком для глядачів.

Гурт Serebro

Гурт Serebro

Instagram @serebro_new

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Наргіз заявила, що продюсер Максим Фадєєв має намір зруйнувати її кар'єру.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Максим Фадєєв Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Місце
Росія
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