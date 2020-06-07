Глюкозі – 34: найвідвертіші фото російської співачки

Російська співачка Наталія Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, у неділю, 7 червня, святкує свій день народження.

Так, їй виповнюється 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Іонової.

Глюкоза святкує день народження Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова народилася 7 червня 1986 року в Москві. У віці 11 років пройшла кастинг в дитячий журнал "Єралаш" і знялася в декількох серіях. Згодом з'явилася в кліпі Юрія Шатунова на пісню "Детство".

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Свою музичну кар'єру Іонова почала у 2002 році. Тоді вона підписала контракт з продюсером Максимом Фадєєв і стала випускати пісні під псевдонімом "Глюк'oZа". Зазначимо, що спочатку співачка не з'являлася у своїх відеокліпах. В них замість Глюкози можна було побачити її мультяшний образ.

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Дебютна поява Глюкози на сцені відбулася у 2003 році на "Фабриці зірок-2", де співачка виступала на фінальному концерті. До речі, вона виконавиця таких хітів, як "Ненавижу", "Малыш", "Невеста", "Nostra", "Ой-ой", "Вот такая любовь" та інших.

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Зараз Іонова продовжує випускати нові пісні, веде активне світське життя, часто з'являється на різних масових заходах. А також веде особистий блог в Instagram, в якому ділитися відвертими фото.

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Наталія Іонова (Глюкоза) Фото: instagram/glukozamusic

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанію "Глюкоза продакшн", яку ще у 2007 році відкрили продюсер Максим Фадєєв та співачка Наталя Чистякова-Іонова, визнали банкрутом.