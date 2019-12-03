Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, вразила шанувальників спокусливими знімками.
Так, на них вона позувала у відвертому чорному купальнику, доповнивши свій образ пляжною накидкою. Відповідні фото Іонова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
"Обожнюю океан! У минулому житті я точно була русалкою", — написала співачка.
Глюкоза у відвертому купальнику
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза сексуально позує на камеру
Фото: instagram/glukozamusic
Зазначимо, що шанувальники в коментарях під публікацією засипали зірку компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Глюкози, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Глюкоза у відвертому боді
Фото: instagram/glukozamusic
Спокуслива Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза в пікантній фотосесії
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза сексуально позує на камеру
Фото: instagram/glukozamusic
Спокуслива Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона — мати.
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