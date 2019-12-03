Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, вразила шанувальників спокусливими знімками.

Так, на них вона позувала у відвертому чорному купальнику, доповнивши свій образ пляжною накидкою. Відповідні фото Іонова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

"Обожнюю океан! У минулому житті я точно була русалкою", — написала співачка.

Глюкоза у відвертому купальнику Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото: instagram/glukozamusic

Зазначимо, що шанувальники в коментарях під публікацією засипали зірку компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Глюкози, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Глюкоза у відвертому боді Фото: instagram/glukozamusic

Спокуслива Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в пікантній фотосесії Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото: instagram/glukozamusic

Спокуслива Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона — мати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!