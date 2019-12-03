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3 грудня • оновлено в 06:47
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Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото

2.6т
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Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, вразила шанувальників спокусливими знімками.

Так, на них вона позувала у відвертому чорному купальнику, доповнивши свій образ пляжною накидкою. Відповідні фото Іонова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Глюкоза

Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

"Обожнюю океан! У минулому житті я точно була русалкою", — написала співачка.

Глюкоза у відвертому купальнику

Глюкоза у відвертому купальнику

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позує на камеру

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото: instagram/glukozamusic

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях під публікацією засипали зірку компліментами.

Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото
Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото
Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото
Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото
Глюкоза вразила мережу оголеним тілом: гарячі фото

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Глюкози, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Глюкоза у відвертому боді

Глюкоза у відвертому боді

Фото: instagram/glukozamusic

Спокуслива Глюкоза

Спокуслива Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в пікантній фотосесії

Глюкоза в пікантній фотосесії

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позує на камеру

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото: instagram/glukozamusic

Спокуслива Глюкоза

Спокуслива Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона — мати.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Місце
Росія
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