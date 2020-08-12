Глюкоза виправдалася за заяву про український Крим: співачка назвала свою фразу монтажем

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) прокоментувала відеоролик, на якому вона в розмові з київською прикордонною службою назвала Крим українським.

Відповідний пост артистка розмістила на особистій сторінці в Instagram. За словами Іонової, вона намагалася в'їхати в Україну для зустрічі з друзями, проте на кордоні її затримали і три години допитували. Співачка зазначила, що прикордонники тиснули на неї, поводилися з нею, як із терористкою, і постійно запитували про те, чий Крим. Після того, як домоглися від артистки озвучення "потрібної" фрази, "змонтували все так, як їм зручно" і виклали в мережу.

Глюкоза виправдалася за заяву про український Крим (Instagram Глюкози)

"Увечері 6 серпня я прилетіла до Києва. До цього у мене вже стояла заборона на відвідування України на три роки через те, що я була в Криму. Після того як моя заборона закінчилася, я зважилася поїхати й відвідати своїх близьких, друзів. Коли я опинилася на митниці, навколо мене розгорнули справжню спецоперацію. Мене відвели на допит і допитували понад три години. З перших хвилин на мене тиснули, пресинг був такий, ніби я якась терористка. Зі мною весь час говорили українською мовою, знаючи, що я нею не розмовляю, говорили дуже грубо, виводячи й заводячи в кімнати знову і знову. Людина, яка мене допитувала, постійно ставила одне й те саме питання: "Чий Крим?". Я довгий час намагалася пояснити, що я артистка, що не готова і не хочу коментувати політику, я поза політикою. На третій годині пресингу питанням "Чий Крим?" я поставила зустрічне запитання: "Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Ну відправляйте назад, до чого ці допити? Але їм просто потрібно було одне: щоб в моїй промові прозвучало це словосполучення, а далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно", – заявила співачка.

Іонова також додала, що їй дуже прикро після розмови з прикордонниками.

"Прикро до сліз, що тебе безсовісно принижують, провокують, використовують і просто кидають у топку політичного фарсу. Роблять тебе пішаком у грі, яка націлена на посилення міжнаціональних конфліктів, у грі, де людям нав'язують, хто друг, а хто – ворог", – підсумувала вона.

Глюкоза виправдалася за заяву про український Крим (Instagram Глюкози)

Нагадаємо, що 7 серпня артистка прилетіла з Мінська в київський аеропорт "Бориспіль". Прикордонники не пустили її в Україну і заборонили в'їзд на три роки. Причиною послужило те, що раніше співачка неодноразово відвідувала вечірки й влаштовувала концерти в анексованому Криму. Відповідаючи на запитання прикордонників, Іонова плуталася і говорила, що востаннє приїжджала на територію півострова у 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна прикордонна служба не пустила в Україну російського актора Антона Пампушного, який незаконно відвідував анексований Крим. Йому заборонили в'їзд до країни терміном на три роки.