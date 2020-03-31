Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику

Популярна російська співачка Глюкоза (Наталія Іонова) порадувала шанувальників пікантним знімком у купальнику.
Відповідна фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.
Глюкоза
Instagram @glukozamusic
У кадрі Глюкоза сфотографована в стильному сріблястому купальнику, на який накинула ніжний шовковий халат. Таке вбрання вигідно підкреслило розкішну фігуру артистки, акцентувавши увагу на її довгих струнких ногах.
"Все, що нам зараз потрібно – це зручний халат. Насправді, це моя найулюбленіша річ в будь-яких ситуаціях! Я так часто говорила, що носила б його не знімаючи, що, здається, моя мрія збулася", - підписала публікацію Глюкоза .
Шанувальники оцінили спокусливий кадр знаменитості.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Максим Фадєєв заявив, що прийняв рішення забрати сценічне ім'я "Глюкоза" у співачки Наталії Іонової-Чистякової.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.