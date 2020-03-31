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31 березня • оновлено в 08:54
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Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику

2.1т
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Популярна російська співачка Глюкоза (Наталія Іонова) порадувала шанувальників пікантним знімком у купальнику.

Відповідна фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram @glukozamusic

У кадрі Глюкоза сфотографована в стильному сріблястому купальнику, на який накинула ніжний шовковий халат. Таке вбрання вигідно підкреслило розкішну фігуру артистки, акцентувавши увагу на її довгих струнких ногах.

"Все, що нам зараз потрібно – це зручний халат. Насправді, це моя найулюбленіша річ в будь-яких ситуаціях! Я так часто говорила, що носила б його не знімаючи, що, здається, моя мрія збулася", - підписала публікацію Глюкоза .

Шанувальники оцінили спокусливий кадр знаменитості.

Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику
Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику
Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику
Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику
Глюкоза похвалилася ідеальним тілом у купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Максим Фадєєв заявив, що прийняв рішення забрати сценічне ім'я "Глюкоза" у співачки Наталії Іонової-Чистякової.

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Автор
Анна Міхно
Особа
глюкоза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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