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27 січня • оновлено в 09:06
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"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ

3.6т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на смерть протоієрея Російської православної церкви Всеволода Чапліна.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував вірш, присвячений Чапліну.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

РІА Новини

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"Нехай всім буде гірше": Шнуров яскраво висміяв нового прем'єра Росії

"Закликав господь до себе раба,

З прізвищем комічним Чаплін.

Закінчилася його доля,

І час витік до краплі.

Бажав розправ, де бачив гріх,

І погрожував він божою карою.

Був він не те, щоб дуже старий,

Але помер все ж раніше тих,

Кому погрожував він смертю лютою.

Що минуле вже ворушити,

Вшанують його в тиші хвилиною,

І далі побіжать грішити.

Тепер глашатай п***еця

Хто, замість Чапліна? Інший?

Він зможе зварювальною дугою

Метафор запалювати серця?

Так, він пішов, не попрощався.

Був, був, а ось вже і немає.

Коротше, викликало начальство,

До себе в небесний кабінет".

У коментарях до публікації підписники Шнурова неоднозначно відреагували на вірш:

"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ
"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ
"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ
"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ
"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ
"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, опублікованому на сторінці в Instagram.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Всеволод Чаплін Сергій Шнуров
Місце
Росія
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