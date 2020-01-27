"Глашатай п***еця": Шнуров жорстко потоптався по померлому протоієрею РПЦ

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на смерть протоієрея Російської православної церкви Всеволода Чапліна.
Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував вірш, присвячений Чапліну.
Сергій Шнуров
РІА Новини
"Закликав господь до себе раба,
З прізвищем комічним Чаплін.
Закінчилася його доля,
І час витік до краплі.
Бажав розправ, де бачив гріх,
І погрожував він божою карою.
Був він не те, щоб дуже старий,
Але помер все ж раніше тих,
Кому погрожував він смертю лютою.
Що минуле вже ворушити,
Вшанують його в тиші хвилиною,
І далі побіжать грішити.
Тепер глашатай п***еця
Хто, замість Чапліна? Інший?
Він зможе зварювальною дугою
Метафор запалювати серця?
Так, він пішов, не попрощався.
Був, був, а ось вже і немає.
Коротше, викликало начальство,
До себе в небесний кабінет".
У коментарях до публікації підписники Шнурова неоднозначно відреагували на вірш:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, опублікованому на сторінці в Instagram.
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