''Гірше за наркотики'': принц Гаррі забив на сполох через соцмережі

Сучасні соцмережі та медіа більш небезпечні, ніж алкоголь чи наркотики. А все тому, що вони не контролюються ніякими органами.

Такою думкою під час публічної дискусії в Лондоні, в середу, 3 квітня, поділився герцог Сассекський, принц Гаррі, пише Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

"Соціальні мережі викликають більшу залежність, ніж наркотики та алкоголь. Так, це більш небезпечно, тому що це вважається нормою і немає ніяких обмежень. Таким чином, ми знаходимося в часі, який змінює свідомість", - заявив принц.

Цю тему принц Гаррі торкнувся після питання про офіційний акаунт Sussex Royal, офіційну Instagram-сторінку герцога та герцогині Сассекської Меган Маркл. Вперше його створили на початку квітня цього року. Раніше королівській родині заборонялося мати акаунти в соцмережах.

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У найближчі 30 хвилин після реєстрації на Sussex Royal підписалися понад 150 тис. фоловерів. Сьогодні за аккаунтом стежать понад 3 млн користувачів соцмережі.

"Ми живемо в дивовижний час, тому що у всіх в цій кімнаті є можливість реально змінити ситуацію на краще, щоб молоді люди були менш залежні від своїх телефонів", - додав принц.

Фото: dailymail.co.uk

Згадав герцог і про вплив медіа на здоров'я.

"Є гарне психічне здоров'я і погане психічне здоров'я, і погане психічне здоров'я впливає на всіх, хто вас оточує. Молоде покоління налаштоване набагато позитивніше з цього приводу. Немає сенсу говорити "я в порядку, я почуваю себе добре". Всі в цій кімнаті схильні до психічних захворювань", - додав він.

Найчастіше, як підкреслив принц, погане психічне здоров'я призводить до наступної проблеми - алкоголю та наркотиків.

Як писав раніше OBOZREVATEL, через свої вимоги вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл ризикує втратити старих друзів. Згідно з інформацією британських ЗМІ, її запити стали настільки обурливими, що приятелі буквально відвертаються від дружини принца Гаррі.

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