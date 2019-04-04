МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Гірше за наркотики'': принц Гаррі забив на сполох через соцмережі

925Читати матеріал російською

Сучасні соцмережі та медіа більш небезпечні, ніж алкоголь чи наркотики. А все тому, що вони не контролюються ніякими органами.

Такою думкою під час публічної дискусії в Лондоні, в середу, 3 квітня, поділився герцог Сассекський, принц Гаррі, пише Daily Mail.

''Гірше за наркотики'': принц Гаррі забив на сполох через соцмережі

Фото: dailymail.co.uk

"Соціальні мережі викликають більшу залежність, ніж наркотики та алкоголь. Так, це більш небезпечно, тому що це вважається нормою і немає ніяких обмежень. Таким чином, ми знаходимося в часі, який змінює свідомість", - заявив принц.

Цю тему принц Гаррі торкнувся після питання про офіційний акаунт Sussex Royal, офіційну Instagram-сторінку герцога та герцогині Сассекської Меган Маркл. Вперше його створили на початку квітня цього року. Раніше королівській родині заборонялося мати акаунти в соцмережах.

Новини
Стало відомо про невдале 14 лютого Маркл і принца Гаррі

У найближчі 30 хвилин після реєстрації на Sussex Royal підписалися понад 150 тис. фоловерів. Сьогодні за аккаунтом стежать понад 3 млн користувачів соцмережі.

"Ми живемо в дивовижний час, тому що у всіх в цій кімнаті є можливість реально змінити ситуацію на краще, щоб молоді люди були менш залежні від своїх телефонів", - додав принц.

''Гірше за наркотики'': принц Гаррі забив на сполох через соцмережі

Фото: dailymail.co.uk

Згадав герцог і про вплив медіа на здоров'я.

"Є гарне психічне здоров'я і погане психічне здоров'я, і погане психічне здоров'я впливає на всіх, хто вас оточує. Молоде покоління налаштоване набагато позитивніше з цього приводу. Немає сенсу говорити "я в порядку, я почуваю себе добре". Всі в цій кімнаті схильні до психічних захворювань", - додав він.

Найчастіше, як підкреслив принц, погане психічне здоров'я призводить до наступної проблеми - алкоголю та наркотиків.

Як писав раніше OBOZREVATEL, через свої вимоги вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл ризикує втратити старих друзів. Згідно з інформацією британських ЗМІ, її запити стали настільки обурливими, що приятелі буквально відвертаються від дружини принца Гаррі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
принц Гаррі
Місце
Великобританія
Тег
соцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки