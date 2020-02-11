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11 лютого • оновлено в 17:31
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"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

4.5т
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Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак представила своє нове шоу "Док Ток" на Першому каналі і нарвалася на критику. Так, глядачам не сподобалася нова програма.

У мережі звинуватили ведучу в тому, що її шоу схоже на шоу Андрія Малахова. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Першого каналу.

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

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Перший випуск програми присвятили справі сестер Хачатурян. На шоу прийшли їх мати Аурелія Дундук і старший брат Сергій.

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

"Ксенія, який новий формат? Чергова чорнуха, базар-вокзал", "Чекаю продовження реклами, коли в ванну полізе голий Богомолов", "Спасибі Першому каналу за можливість вимикати телевізор і раніше лягати спати, щоб не дивитися цю фігню", "Не зайшло! Хоча і проблема важлива і справа серйозна, але передача вийшла абсолютно нецікава", - пишуть в мережі.

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

"Гірше тільки Малахов!" Нове шоу Собчак розгнівало мережу

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Собчак назвала українців і росіян "братніми" народами, але водночас визнала незаконну окупацію Криму. Так, вона заявила, що повернення Криму Україні у нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Ксенія Собчак
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