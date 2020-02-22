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23 лютого • оновлено в 01:54
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"Гірше, ніж в півфіналі!" Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі

1.6т
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Українська співачка Jerry Heil нарвалася на критику з-за свого виступу в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті вона набрала всього 2 бали від журі і глядачів.

Так, дівчина кардинально змінила свій номер і це не дуже сподобалося журі та її шанувальникам. Відео розмістили на Youtube-каналі UA: Перший. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі
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Андрій Данилко відзначив, що півфінальний вітсуп учасниці йому сподобався більше, оскільки передавав настрій пісні. Тіна Кароль і Віталій Дроздов порадили співачці не читати коментарів, а робити те, що відчуває.

"Чесно кажучи вона не супер, але 1 бал від судів і глядачів ... Дивно", "В цьому номері було погано одне - світло. Jerry Heil часто було погано видно на сцені, зливалася з фоном. Сам халат-дутик прикольний", "Судді не праві щодо того, що не потрібно слухати людей в інтернеті. Можливо, не треба слухати Хейтер, але конструктив в навчанні і розвитку необхідний. Пісня слабка, як і виступ, як і посил, який українцям на даний момент не зайде і основна маса народу цим не перейметься ", - пишуть в мережі.

Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі
Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі
Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі
Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі
Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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