Jerry Heil розчарувала виступом на Нацвідборі

Українська співачка Jerry Heil нарвалася на критику з-за свого виступу в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020. У результаті вона набрала всього 2 бали від журі і глядачів.
Так, дівчина кардинально змінила свій номер і це не дуже сподобалося журі та її шанувальникам. Відео розмістили на Youtube-каналі UA: Перший. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).
Андрій Данилко відзначив, що півфінальний вітсуп учасниці йому сподобався більше, оскільки передавав настрій пісні. Тіна Кароль і Віталій Дроздов порадили співачці не читати коментарів, а робити те, що відчуває.
"Чесно кажучи вона не супер, але 1 бал від судів і глядачів ... Дивно", "В цьому номері було погано одне - світло. Jerry Heil часто було погано видно на сцені, зливалася з фоном. Сам халат-дутик прикольний", "Судді не праві щодо того, що не потрібно слухати людей в інтернеті. Можливо, не треба слухати Хейтер, але конструктив в навчанні і розвитку необхідний. Пісня слабка, як і виступ, як і посил, який українцям на даний момент не зайде і основна маса народу цим не перейметься ", - пишуть в мережі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катю Chilly атакували в мережі через пісню на Євробачення-2020.
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