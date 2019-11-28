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29 листопада • оновлено в 11:37
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"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями

32.5т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак спровокувала скандал у мережі через нове інтерв'ю з геями.

Так, героями її нового випуску YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стали шість відомих осіб, що не приховують свою нетрадиційну орієнтацію.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

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У випуску телеведуча поговорила про життя гомосексуальних людей у Росії та з якими труднощами вони стикаються.

"Мені здається, це була дуже важлива й потрібна розмова про те, як живе сьогодні гей-спільнота в Росії. І про те, наскільки різні люди знайшли в собі сили в гомофобній країні жити після камінгауту", написала у своєму Instagram Собчак .

"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями

кадр з відео "Обережно, Собчак!"

Втім, у коментарях під постом багато підписників почали обурюватися й критикувати випуск. А деякі з них зазначили, що Собчак явно запросила не тих героїв у шоу, забувши про Лазарєва, Баскова, Галкіна.

"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями
"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана, і привітала хлопчика з днем народження.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Петр Петрович
Петр Петрович
Тоже бл....польскоеврейская Белоснежка...
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1
1
фил филька
фил филька
задайте этой дуре один вопрос: она хотела бы что бы ее сына платона долбили в зад?
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2
1
Junio Van
Junio Van
ло-хлы, не забывайте, она за вас! она ваще всех пэдpил поддерживает! )))))
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3
1

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