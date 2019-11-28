"Гидота, соромно, Ксеніє!" Мережу обурило нове інтерв'ю Собчак із геями

Російська телеведуча Ксенія Собчак спровокувала скандал у мережі через нове інтерв'ю з геями.

Так, героями її нового випуску YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стали шість відомих осіб, що не приховують свою нетрадиційну орієнтацію.

Ксенія Собчак Інстаграм

У випуску телеведуча поговорила про життя гомосексуальних людей у Росії та з якими труднощами вони стикаються.

"Мені здається, це була дуже важлива й потрібна розмова про те, як живе сьогодні гей-спільнота в Росії. І про те, наскільки різні люди знайшли в собі сили в гомофобній країні жити після камінгауту", – написала у своєму Instagram Собчак .

кадр з відео "Обережно, Собчак!"

Втім, у коментарях під постом багато підписників почали обурюватися й критикувати випуск. А деякі з них зазначили, що Собчак явно запросила не тих героїв у шоу, забувши про Лазарєва, Баскова, Галкіна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана, і привітала хлопчика з днем народження.

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