Геть з очей: королева Єлизавета принизила дружину принца Гаррі

Спільна фотографія принца Гаррі і Меган Маркл зникла з кімнати для аудієнції королеви Єлизавети всього через тиждень після того, як вона у неї з'явилася.

Королева замінила її на спільний знімок онуків, повідомляє видання Daily Mail.

Daily Mail Фото принца Гаррі і Меган Маркл

Вперше журналісти помітили фото молодят в кімнаті для аудієнцій в кінці травня. Однак всього через тиждень фотографія пропала, а на її місці з'явився знімок принца Гаррі і принца Вільяма. Відзначається, що королева сама вибирає, які фотографії де розташувати, і періодично їх переставляє, хоча деякі знімки постійно знаходяться на виду.

Журналісти вважають, що таким чином вона показує своє відношення до численних родичів.

Це був перший знімок Меган Маркл, який з'явився в Букінгемському палаці. Він зроблений весільним фотографом пари Алексі Любомирські під час фототосессіі в честь заручин пари в грудні.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку психолога, лютий погляд британської королеви Єлизавети II, яка пильно стежить за задоволеним виразом обличчя Меган Маркл на весіллі, може говорити про те, що монарх готується до тривалого протистояння за вплив над принцем Гаррі.

Крім того, психолог вважає, що з американською актрисою після весілля з принцом Гаррі доведеться відчути на собі всю майстерність маніпулювання з боку королеви.