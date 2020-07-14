Героїню знаменитого мультфільму "Скубі-Ду" офіційно зробили лесбійкою

Продюсер мультфільмів по франшизі "Скубі-Ду" Тоні Червоне заявив, що героїня Велма Дінклі була лесбійкою.

Творці мультиплікаційного серіалу раніше натякали на це, проте глядачі цього не зрозуміли, пише BuzzFeed.

"Десять років тому ми показали це настільки прозоро, наскільки це було можливо. Більшість наших фанатів зрозуміли це. Тим, хто не зрозумів, пропоную придивитися. У цьому немає ніякої новини", – йдеться у зверненні Червоне.

Дафна і Велма PopSugar

За його словами, хоч у Велми і був роман з головним героєм Шеггі, все одно героїня більше тягнулася до дівчини Марсі Фліч.

Джеймс Ганн, який написав сценарії для художніх фільмів "Скубі-Ду" 2002 року і "Скубі-Ду 2: Монстри на волі" 2004 року, теж намагався натякнути на нетрадиційну орієнтацію Велми.

"В моєму первісному сценарії Велма була відкритою лесбійкою, але студія постійно знижувала і знижувала градус. У підсумку на це залишився натяк (знята версія), потім нічого (випущена версія), а потім у Велми з'явився хлопець (продовження)", – відзначив Ганн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новому анімаційному фільмі "Уперед" студії Pixar компанії Disney з'явився перший офіційний персонаж-лесбіянка – її назвали Офіцер Спектр.