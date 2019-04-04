Георгій Данелія помер: про головну трагедію в житті режисера "Міміно"

4 квітня 2019 року у Москві у віці 88 років помер легендарний режисер Георгій Данелія. За своє життя він зняв безліч картин, які стали класикою радянського кінематографа.

Син режисера пішов його слідами, але життя Миколи Данелії виявилося коротким: він помер у віці 26 років, пише "Умная".

Георгій Данелія був одружений тричі. У нього було двоє дітей: дочка від першого шлюбу, і син — від другого. Сина Георгію Миколайовичу народила актриса Любов Соколова. Дитина з'явилася на світ у 1959 році.

Закінчивши школу, Микола також вирішив долучитися до світу кінематографа. У 1977 році він потрапив на курс відомого радянського режисера Юрія Озерова. Але, провчившись усього два роки, забрав документи з невідомих причин. Ще через два роки — поновився і у 1983 році закінчив навчання на режисерському факультеті. Надалі він пішов слідами батька і займався режисурою. За життя Микола встиг зняти 2 короткометражні фільми: "Миттєвий знімок" та "Ех, Семенов!".

Микола Георгійович Данелія помер 6 грудня 1985 року. Його тіло знайшли у квартирі його батька-режисера. Подейкували, що молодик приєдналася до секти, його вбили і навіть ходили чутки про те, що він вживав наркотики. Але ні його батьки, ні його дружина так і не назвали причини смерті молодого режисера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні 2019 року Держагентство України з питань кіно опублікувала оновлений список заборонених для показу фільмів, куди увійшли "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії.

Раніше Данелія побажав Україні миру, зазначивши, що у нього "немає позиції в сьогоднішньому конфлікті".

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