Геннадія Хазанова госпіталізували: акторові стало гірше

Крістіна Долматова Люди 09:17, 4.07.2020 Оновлено: 09:30, 4.07.2020

Російського актора Геннадія Хазанова госпіталізували після скарг на погане самопочуття.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, зараз артист знаходиться в кардіологічному відділенні лікарні, медики діагностували у нього нестабільну стенокардію.

"Геннадія Хазанова госпіталізували з нестабільною стенокардією. Вчора ввечері він відмовився від госпіталізації – після надання першої допомоги. Однак пізніше акторові стало гірше, його забрали в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Геннадій Хазанов (фото – nvdaily.ru)

Про те, що артист погано себе почуває і звернувся за допомогою до медиків, повідомлялося напередодні ввечері. За даними ЗМІ, до Хазанова приїжджала швидка допомога, він скаржився на проблеми з диханням. Але від госпіталізації актор тоді відмовився.

Пізніше сам Хазанов спростував повідомлення про виклик лікарів через погане самопочуття. Він заявляв, що почувається добре й ні про яку госпіталізацію мови не йде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий американський комік, актор і режисер Карл Райнер. Йому було 98 років.

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