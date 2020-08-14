Gena VITER представив свою версію легендарного українського хіта

Олена Кордунова Люди 13:32, 14.08.2020

Відомий співак і телеведучий Gena VITER вперше виконав на щорічному фестивалі "Ukrainian Song Project/Українська пісня" у Львові кавер-версію відомої пісні Олександра Пономарьова "Серденько".

Артист випустив трек якраз в день народження Олександра Пономарьова, 9 серпня. Про це розповіла пресслужба исполнителя.

Gena VITER
Пресслужба

В якості подарунка Gena VITER зробив музичний презент, давши друге дихання і нове прочитання мегахіта маестро. Сучасне модне аранжування зробив саундпродюсер Томаш Лукач.

Кавер-версія пісні "Серденько" від Gena VITER вже доступна на всіх музичних платформах за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак GENA VITER презентував новий трек "Мона Ліза" в свій день народження.

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