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28 квітня • оновлено в 08:20
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Гена Букін зі "Щасливі разом" вперше показав 21-річну кохану

1.1т
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Російський актор Віктор Логінов, який прославився завдяки ролі Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", перестав приховувати свій роман і вперше показав молоду кохану.

Знімок 45-річний артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Віктор Логінов

Віктор Логінов

КП

Так, на фотографії Логінов позує з 21-річною коханою, актрисою Марією Гуськовою. Примітно, що актор старший за свою обраницю на 24 роки.

"Не йди попереду мене – я можу не встигнути. Не йди позаду мене – я можу завести не туди. Просто йди поруч зі мною і будь моїм другом", – підписав фото Віктор.

Як повідомляє "Комсомольська правда", Логінов і Гуськова познайомилися на репетиціях вистави "Класичні витівки". Зараз пара живе разом.

Віктор Логінов і Марія Гуськова

Віктор Логінов і Марія Гуськова

7days.ru

Примітно, що знімок артиста з Марією викликав бурхливу реакцію серед його шанувальників. Так, одні користувачі пораділи за актора, а деякі, навпаки, зазначили, що Логінов і Гуськова виглядають як тато й дочка.

"У доньки годиться!" Гена Букін зі "Щасливі разом" вперше показав 21-річну кохану
"У доньки годиться!" Гена Букін зі "Щасливі разом" вперше показав 21-річну кохану
"У доньки годиться!" Гена Букін зі "Щасливі разом" вперше показав 21-річну кохану
"У доньки годиться!" Гена Букін зі "Щасливі разом" вперше показав 21-річну кохану

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актор Віктор Логінов змінився до невпізнання. На останніх знімках артист виглядає помітно постарілим.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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