Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото

Анна Міхно люди 09:32, 15.04.2020

Російський актор Віктор Логінов, який прославився завдяки ролі Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", змінився до невпізнання.

Так, на останніх знімках в Instagram 45-річний артист виглядає помітно постарілим.

Віктор Логінов у серіалі "Щасливі разом"
КП

Зокрема, не так давно Логінов опублікував нове селфі, на якому позує в капелюсі та окулярах. Крім того, судячи з фотографії, артист відростив бороду.

Віктор Логінов
Instagram @loginov_victor

Шанувальники зазначили, що на фото Логінов виглядає помітно постарілим.

"Додали роки віку", "Ого, який суворий", "Який старенький вже", "Наче з шахти вийшов", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виглядають зірки популярного серіалу "Щасливі разом" через 14 років.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Чорновол заявила, що справу проти неї замовив Путін

У Києві коронавірусом заразилася 551 особа: під загрозою опинилися діти

Рейтинг "ЄС" суттєво виріс: партія Порошенка наздоганяє "слуг", які втрачають позиції

Вперше у світі людина заразилася коронавірусом від трупа

Паска чи куліч: філологиня відповіла на болюче питання українців