Гена Букін з "Щасливі разом" здивував постарілим виглядом. Фото
Російський актор Віктор Логінов, який прославився завдяки ролі Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", змінився до невпізнання.
Так, на останніх знімках в Instagram 45-річний артист виглядає помітно постарілим.
Зокрема, не так давно Логінов опублікував нове селфі, на якому позує в капелюсі та окулярах. Крім того, судячи з фотографії, артист відростив бороду.
Шанувальники зазначили, що на фото Логінов виглядає помітно постарілим.
"Додали роки віку", "Ого, який суворий", "Який старенький вже", "Наче з шахти вийшов", – писали в коментарях користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виглядають зірки популярного серіалу "Щасливі разом" через 14 років.